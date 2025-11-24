Рано е да кажа дали ще се кандидатирам за президент, заяви Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че е твърде рано да каже дали ще се кандидатира за президент на следващите избори. Поводът за изявлението ѝ беше изказване на депутата от „БСП–Обединена левица“ Атанас Атанасов, според когото тя би била добър избор за поста. Йотова благодари за признанието, но отказа да обсъжда темата на този етап.

Вицепрезидентът критикува начина, по който се приема проектобюджетът за следващата година, включително кратките срокове между първо и второ четене. Тя подчерта, че липсва публична дискусия от страна на управляващите за поемането на нов държавен дълг, което според нея с право поражда недоволство сред хората.

Йотова определи предвидения нов дълг от 10 млрд. лева като бюджет, който „осигурява нечии избори“, но не включва реални реформи или икономическа визия. По думите ѝ, социалните мерки не могат да бъдат устойчиви, когато липсват производство и икономически растеж. „Колкото и да казват, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен – и продължава да не бъде“, посочи тя.