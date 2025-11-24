РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Рано е да кажа дали ще се кандидатирам за президент, заяви Илияна Йотова

Рано е да кажа дали ще се кандидатирам за президент, заяви Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че е твърде рано да каже дали ще се кандидатира за президент на следващите избори. Поводът за изявлението ѝ беше изказване на депутата от „БСП–Обединена левица“ Атанас Атанасов, според когото тя би била добър избор за поста. Йотова благодари за признанието, но отказа да обсъжда темата на този етап.

Вицепрезидентът критикува начина, по който се приема проектобюджетът за следващата година, включително кратките срокове между първо и второ четене. Тя подчерта, че липсва публична дискусия от страна на управляващите за поемането на нов държавен дълг, което според нея с право поражда недоволство сред хората.

Йотова определи предвидения нов дълг от 10 млрд. лева като бюджет, който „осигурява нечии избори“, но не включва реални реформи или икономическа визия. По думите ѝ, социалните мерки не могат да бъдат устойчиви, когато липсват производство и икономически растеж. „Колкото и да казват, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен – и продължава да не бъде“, посочи тя.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени