ЕК подготвя по-строги правила за чуждестранни инвестиции, насочени основно към китайския бизнес

Европейската комисия планира значително затягане на правилата за чуждестранни инвестиции, за да предотврати ситуации, при които китайски компании използват отворения общ пазар на Европейския съюз, без да допринасят за местната икономика. Според публикация на „Файненшъл таймс“, цитирана от БНР, новите правила са част от пакет инициативи, които Брюксел ще предложи през декември с цел укрепване на европейската индустрия и възстановяване на забавящия се икономически растеж.

ЕС е притеснен от увеличения приток на евтини китайски стоки и от бързото разрастване на китайски индустриални проекти в Европа, които според експерти могат да засилят зависимостта на ЕС от Пекин. Допълнителен натиск идва от тарифите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, които пренасочват китайски продукти към европейския пазар.

Комисарят по промишлена стратегия Стефан Сежурне обяви, че новите правила ще включват изисквания за наемане на местни работници и за трансфер на технологии в ключови сектори като производството на батерии. Той подчерта, че целта е чуждите инвестиции да участват в цялата европейска верига на стойност, а не само в сглобяване на компоненти.

Макар законодателството да не споменава Китай по име, европейски служители признават, че именно китайските инвестиции са негов основен фокус. През 2024 година китайските преки чуждестранни инвестиции в ЕС са нараснали с 80% до 9,4 млрд. евро. Няколко държави, включително Испания, подкрепят инициативата, виждайки в нея възможност за засилване на икономическата сигурност и устойчивост на Европа.

Експерти отбелязват, че по-строгите правила може да ограничат „надпреварата надолу“ между държавите в Южна, Централна и Източна Европа, които често привличат инвестиции чрез обещания за ниска регулация. Очаква се новите изисквания да засегнат и компании от Япония и Южна Корея, макар че според Брюксел те вероятно ще се съобразят по-лесно с европейските критерии.

Предложеният пакет ще бъде официално представен на 10 декември, като са възможни промени преди окончателното му приемане. Китайското външно министерство засега не е коментирало информацията.