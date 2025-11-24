Европейските банки предлагат подсладители на инвеститорите, които помагат за повишаване на цените на акциите им, въпреки че продължителният възход в целия сектор губи инерция. Френските банки „БНП Париба“ и „Сосиете женерал“ ускориха миналата седмица програмите си за обратно изкупуване на акции, като предоставиха на инвеститорите общо 2.15 милиарда евро по-рано от предвижданията, като „БНП“ очерта и по-амбициозни капиталови параметри. Германската „Дойче банк“ също обяви нови планове, обещавайки да осигури по-висока възвръщаемост и изплащания на акционерите, както и по-бърз растеж и по-ниски разходи до 2028 година.

Вихрушката от съобщения идва на фона на появилите се признаци за спад на темпото на възхода на европейските банкови акции през последните две години, като някои инвеститори започват да се разочароват от сектора. Индексът Euro Stoxx Banks, който проследява най-големите кредитори в еврозоната, е без промяна през последните три месеца, след като постигна над 60% ръст между януари и средата на август. Инвеститори и ръководители предупредиха, че европейският банков сектор е изправен пред по-труден период, тъй като падащите лихвени проценти оказват натиск върху нетните лихвени маржове – ключов показател за рентабилността на кредитирането, която през последните години беше стимулирана от по-високите лихви.

Иън Хорн, мениджър на портфейли в Muzinich & Co, заяви, че кредитните спредове в банковия бранш са били особено привлекателни през 2023 и 2024 г., но добави, че в момента „голяма част от тази стойност е изчезнала, особено в Европа. Оценките вече не са толкова привлекателни и американските банки започват да изглеждат по-ценни от европейските.“

След като години наред се бореха да убедят инвеститорите, че акциите им трябва да бъдат оценени на ниво, равностойно на балансовата стойност на активите им, оценките на кредиторите, включително „Банко Сантандер“, „Интеза Санпаоло“ и „Уникредит“ сега са между 1.3 и 1.5 пъти по-високи от нея, според данни на S&P Global. Акциите на испанската група BBVA пък са оценени на 1.8 пъти балансовата стойност. Главният изпълнителен директор на „Уникредит“ Андреа Орчел, който обеща да разпредели най-малко 9.5 милиарда евро на инвеститорите чрез обратно изкупуване на акции и изплащане на дивиденти за финансовата 2025 година, също предупреди, че пазарът изглежда е станал прекалено оптимистичен по отношение на перспективите пред европейските кредитори.

„С настъпването на 2026 г. ще бъде по-трудно за банките от Европейския съюз“, коментира Орчел. Според него, нетният лихвен доход ще бъде далеч по-слаб отколкото очакват хората. Франк Ведекинд – анализатор на глобални акции в William Blair Investment Management, пък отбелязва, че е станал „по-селективен“ към европейските кредитори.

Експертите обаче до голяма степен остават оптимистично настроени за перспективите за сектора. Андрю Стимпсън – анализатор в Keefe, Bruyette & Woods, посочи, че банките очакват по-добри условия през следващите няколко години. „Растежът на кредитите се завръща, 2% лихви на ЕЦБ са в „златната зона“ и има възходяща крива на доходност“, твърди той. И допълва: „Изглежда малко вероятно да имаме голям проблем с качеството на активите в банките, тъй като ръстът на заемите е слаб от много години.“

Междувременно, решението на „БНП Париба“ да ускори обратното си изкупуване, както и обещанието да повиши коефициента си на базовия собствен капитал от първи ред до 13% година по-рано, изненада анализаторите и привлече инвеститорите, като банковите книжа поскъпнаха с 6% на 20 ноември. Книжата на френския кредитор обаче са сред най-зле представящите се от големи европейски банкови акции през тази година на фона на правни проблеми, свързани със суданските бежанци и вътрешнополитическите сътресения.

„БНП Париба“ изостана значително от испанските „Банко Сантандер“ и BBVA, както и от италианските „Уникредит“ и „Интеза Санпаоло“, след като до юни 2024-а беше с най-висока пазарна оценка в еврозоната. Джоузеф Дикерсън – анализатор в Jefferies, заяви, че новата капиталова цел на „BNP“БНП Париба“ и обратното изкупуване са декларация за сила, добавяйки, че това би трябвало да бъде значителен повратен момент за възприятията на инвеститорите.

Актуализираните целеви параметри на „Дойче банк“ обаче не успяха да впечатлят пазарите, като акциите паднаха с повече от 3% в деня, в който бяха обявени, и с повече от 7% през миналата седмица. Въпреки това, германският кредитор е поскъпнал със 75% тази година.