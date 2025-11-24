Япония инвестира милиарди в Хокайдо, за да го превърне в технологичен хъб за чипове

Япония инвестира милиарди, за да превърне остров Хокайдо в нов технологичен център за производство на полупроводници. Островът е известен със селското стопанство и туризма, но сега изникват фабрики, изследователски центрове и университети, насочени към високите технологии.

В основата на плана е компанията Rapidus, подкрепена от правителството и големи корпорации като „Тойота“, „Софтбанк“ и „Сони“. Реализацията на схемата започва преди десет години с изграждането на първата модерна фабрика за чипове в град Читозе, като се използват авангардни технологии, включително транзистори с размер 2 нанометра – постижение, което досега имат само TSMC („Ти Ес Ем Си“) и „Самсунг“.

Япония залага на индустрията с десетки милиарди долари инвестиции и привлича международни компании като „Ти Ес Ем Си“, „Микрон“ и „Самсунг“. Rapidus обещава производство на персонализирани чипове три до четири пъти по-бързо от конкурентите, а целта е да се създаде „глобална екосистема“ за високотехнологични полупроводници.

Проектът е част от стратегическия стремеж на Япония да възстанови технологичната си мощ, да гарантира сигурни доставки за автомобилната индустрия и да се превърне в глобален конкурент в производството на чипове.