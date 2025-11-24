Грузия пое председателството на ПАЧИС от България

Грузия пое председателството на Парламентарната асамблея за черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС) от България по време на 66-ата Генерална асамблея на организацията, провеждаща се в София, информират от БТА.

Председателят на грузинския парламент Шалва Папуашвили увери, че усилията ще бъдат съсредоточени върху свързаността и отговорността за развитието на региона, който с войната между Русия и Украйна е един от най-предизвикателните. Той изтъкна, че мирът в Украйна е съществен не само за украинците, но и за цяла Европа, като приветства и нормализирането на отношенията между Армения и Турция.

“През последните години стратегическото значение на Черноморския регион, както и значението му за сигурността, се е увеличило значително”, допълни председателят на парламента на Грузия.

„Щафетата“ му бе предадена от от зам.-председателя на 51-ото Народно събрание Драгомир Стойнев от БСП-ОЛ, който се присъедини към думите на своя грузински колега.

“Европейската интеграция отвори нови хоризонти за България. Като парламентаристи сме длъжни да създадем условия за стабилност, иновации, зелена енергия и инфраструктура, която да свързва нашите народи“, отбеляза Драгомир Стойнев.