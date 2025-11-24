Кремъл изчаква нов мирен план за Украйна след преговорите в Женева

Кремъл ще изчака да види как ще се развият преговорите между Съединените щати и Украйна относно потенциален мирен план и няма да коментира медийни публикации по такъв сериозен и сложен въпрос, съобщи Ройтерс.

След разговорите в Женева в неделя САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили усъвършенствана рамка за мир, след като предишният план от 28 точки, подкрепен от администрацията на Тръмп, беше критикуван от съюзниците на Киев като твърде благосклонен към Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че Русия не е получила никаква официална информация за резултата от тези разговори. „Ние, разбира се, следим отблизо медийните публикации, които прииждат от Женева през последните няколко дни, но все още не сме получили нищо официално“, каза Песков пред репортери. „Прочетохме изявление, че след дискусиите в Женева са направени някакви изменения в текста, който бяхме виждали по-рано. Ще изчакаме. Изглежда, че диалогът продължава.“

Песков не коментира предложените промени на ЕС, които отхвърлят забраната за Украйна да членува в НАТО, териториалните разпределения и ограничаването на въоръжените сили.