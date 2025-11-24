Дневните пари при командировка в страната с преспиване стават 22 евро

От 1 януари дневните пари при командироване с преспиване в страната ще бъдат 22 евро при 40 лв. сега. Ако командировката е за един ден, сумата е наполовина, или 11 евро (при 20 лв. сега). Това предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, публикувани от социалното министерство за обществено обсъждане. Това са поредни изменения, които се правят преди въвеждането на еврото от Нова година.

При спазване на правилата за превалутиране към официалния курс размерът на дневните пари следва да е 20,45 евро на ден. Това ще доведе до проблеми в практиката при определяне на размера на дневните пари, когато командироването е в рамките на един ден и се дължат 50 на сто от тази сума, доколкото не е възможно да се изплаща точният размер. В тази връзка се предлага дневните пари да са в размер на 22 евро при командироване за повече от един ден, като дължимите дневни пари при командироване в рамките на един ден ще са 11 евро. По този начин се осигурява по-лесно администриране и отчитане на дневните командировъчни пари, като няма да е необходимо да се правят изчисления в центове, посочват авторите на промените.