Сара Джесика Паркър, призът „Букър” и мистерията на българските гласове

Култовата актриса от „Сексът и градът” не само прие предизвикателството да прочете над 100 заглавия преди обявяването на тазгодишния победител, но и сподели по какъв начин българската музика ѝ е помогнала за вземането на правилното решение.

Преди повече от три години Сара Джесика Паркър постави коментар под публикация в официалната Instagram страница на британските литературни награди „Букър”, че много би желала да вземе участие при избора на следващия победител.

Желанието ѝ бе изпълнено, а в продължение на няколко месеца 60-годишната звезда трябваше да прочете цели 153 заглавия.

Сара Джесика Паркър

Ден по ден, месец по месец, лъчезарната дама прекарва времето си сред страниците на най-различни романи, изолирайки се в същото време от семейството, приятелите и страничните занимания. А за да успее да се концентрира върху отговорната работа, Сара се отдава на силата на музиката в нейния личен плейлист в прословутата платформа Spotify. Но това, което изненадва мнозина, са имената на някои от изпълнителите там.

Една от песните е именно българската „Ди-ли-до” на „Мистерията на българските гласове”, издадена през далечната 1988 година. Нещо, което малцина биха очаквали от звездата от „Хокус Покус” (1993) и „Сексът и градът” (1998-2004), както свидетелстват от The New York Post.

Всички музикални парчета биват избрани от Сара Джесика Паркър по два основни критерия – да не ѝ пречат по време на четенето и да са напълно непознати за нея: „Така че започнах да слушам музика, каквато дотогава изобщо не познавах: тибетска, украинска, нигерийска, кенийска, българска, кубинска от 60-те години на миналия век. Беше наистина готино и вълнуващо и това промени тона на цялата стая. Създаде издръжливост по време на целия читателски процес.”

Победителят на тазгодишната награда „Букър е канадско-унгарският писател Дейвид Солой. Неговият роман „Плът” (Flesh) разказва за беден унгарски юноша, който се извисява до най-високите върхове на британското общество и висша класа след пет-часова среща в Лондон.

Дейвид Солой.

„Плът” бе забележителна, вълнуваща, пропулсивна и емоционална.” – сподели с норка радост Сара Джесика Паркър.