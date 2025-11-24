Русия се похвали, че с Китай подготвят над 80 съвместни инвестиционни проекта за 200 млрд. долара

Русия и Китай подготвят започването на повече от 80 съвместни инвестиционни проекта, чиято обща стойност се оценява на около 200 млрд. долара. Това съобщи Борис Титов – специален представител на руския президент по международните организации за устойчиво развитие и съпредседател на руско-китайския Комитет за приятелство, мир и развитие, предаде ТАСС.

Титов подчерта, че руското правителство вече въвежда данъчни стимули, за да насърчи китайските компании да преминат от модела на директен внос към локализирано производство в Русия. Той посочи автомобилната индустрия като успешен пример – с проекти като Haval, „Москвич“ и плановете за възраждане на марката „Волга“.

По думите му, през 2025 година китайски бизнесмени са регистрирали около 13 000 компании в Русия – число, което „значително надвишава“ броя на западните фирми, опериращи на руския пазар. Информацията идва по време на Шестия руско-китайски форум на предприемачите, който се провежда в китайския град Сиан и е насочен към задълбочаване на икономическото партньорство между малките и средните предприятия на двете страни.