Конвоят с Благомир Коцев пристигна в затвора във Варна

Конвоят с кмета на Варна Благомир Коцев, който тръгна от Централния софийски затвор, пристигна във Варна малко преди 17:00 часа.

Пред затвора бяха съпругата и бащата на кмета, негови приятели и съмишленици, които скандираха: „Благо, с теб сме!“.

Варненският окръжен съд ще заседава на 27 ноември по мярката му за неотклонение. Съдия-докладчик е Светла Даскалова. В неделя свиканото заседание на Общинската избирателна комисия-Варна не разгледа въпроса за прекратяване на кметските му пълномощия. Междувременно няколкостотин души се събраха на протест пред Двореца на културата и спорта.

В четвъртък от 13.30 часа Окръжният съд на Варна ще проведе открито съдебно заседание, на което ще бъдат разглеждани молбите от адвокатите на Коцев за изменение на взетата в хода на досъдебното производство спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.