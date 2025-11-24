Смениха шефа на Българската агенция за инвестиции

Без обяснения министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев е освободил досегашния изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Мила Ненова, става ясно от информация, публикувана на сайта на ведомството му

Мила Ненова бе назначена на поста през октомври 2023 година от тогавашния министър на иновациите и растежа Милена Стойчева. Сега на нейно място застава Ангел Иванов, който до този момент бе заместник изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.

Кой е Ангел Иванов?

Ангел Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в сферата на инвестициите, дигитализацията, европейската интеграция. Преди това е бил ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в Москва. Бил е и съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет.

Иванов е работил и в частния сектор – в сферата на външната търговия, в продажбата на активи, както и в организацията и управлението на бизнес структури.

Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения“ в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) и немската гимназия в Ловеч. Владее английски, немски и руски език.