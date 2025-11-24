Министър Георг Георгиев е изразил подкрепата си в телефонен разговор с нападнатия в Скопие Владо Перев

В магазин в Скопие е бил нападнат един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония – 80-годишният публицист Владо Перев. Той е бил ударен в лицето, при което са му били счупени очилата, съобщи БГНЕС.



Той подал сигнал в полицията, като инцидентът бил регистриран от органите на реда. Междувременно от българското външно министерство и от посолството ни в Скопие съобщиха, че поддържат постоянен контакт с Перев. Министър Георг Георгиев провел телефонен разговор с него и го уверил, че България ще продължи да бъде негова опора в този труден момент.

В позицията на екипа на министър Георгиев е подчертано, че те категорично осъждат поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония. Според тях това е явление, което „за съжаление е подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика„.

Внимателно отбелязваме въпросите, поставени от г-н Перев в статията му в „Трибуна“, и споделяме неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза.

Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи, завършват в позицията си от Министерството на външните работи.