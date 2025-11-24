Младите медици отново протестират. Планират шествие до Орлов мост в София

Недоволство към разчетите в бюджета за идната година година изразяват и младите лекари тази вечер с протест пред Министерството на здравеопазването.

Те настояват за ясно разпределение на заложените пари в проектобюджета на Националната здравно осигурителна каса, устойчиво развитие и достойно заплащане

Младите медици твърдят, че нищо за това, за което са се договорили с политиците, не е заложено в проектобюджета на държавата за следващата година.

„Винаги сме искали просто да има равномерно разпределение, едно честно разпределение на средствата в нашата здравеопазвана система, защото пари има. Но сме срещали абсолютно неразбиране или по-скоро – нежелание, защото се засягат конкретни интереси и те не искат да въведат никакви мерки за това разпределение. Тяхното решение в края, след като бяха поставени под толкова натиск, беше да хвърлят още пари в тази бездънна яма, която е здравеопазната система, без да дадат ясни критерии, ясна методика по която тези пари да стигнат до тези, които се нуждаят“, сподели пред БНР специализантът Даниел Кипров, който ще бъде общопрактикуващ лекар.

Протестиращите не одобряват част от актуализираното предложение на управляващите за заплатите им през идната година:

„Има едни пари, които се добавят, но в болниците решават къде и как да ги разпределят тези пари. Тоест, ако решат, че млад лекар заслужава 1000 лева те все пак ще му дадат 1000 лева и няма да ги вдигнат повече. Ние не сме съгласни с тези условия и искаме да имаме точно определени заплати, които са за съответните позиции“, обясни протестираща млада лекарка.

„Не е ясен механизмът, защото Здравна каса няма такива функции, по презумпция. Няма и компетенцията да определя разпределението на средствата. Това зависи от управляващите. Затова бяхме коментирали половин година законопроект, които те просто отхвърлиха и сега виждаме този фарс, който родиха в резултат от всичко“, допълни нейн съмишленик.

Става въпрос за обявените вече 260 млн. евро.

В 19:15 ч. от МЗ ще има шествие до Орлов мост, където младите медици предвиждат да бъде затворено движението на пътни превозни средства.

Междувременно обаче управляващото мнозинство потвърди предложението си минималните заплати на лекари и медицински сестри в болниците да бъдат с фиксирани стойности, а не да са процент от средната работна заплата. В законопроект за допълнение на закона за бюджета на Здравната каса депутати от трите управляващи партии предлагат началната заплата за лекар без специалност да бъде 1860 евро, а за медицинските специалисти – 1550 евро. До 230 милиона евро от целевите средства от централния бюджет ще бъдат осигурени за възнагражденията на персонала в държавни и общински болници, като разпределянето им ще се случи по правила, утвърдени от Надзорния съвет на Здравната каса.

