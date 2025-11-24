Мая Манолова обжалва решението за промяна на условията за платено паркиране в София

Лидерът на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова внесе жалба в Административния съд София-град срещу наредбата за двойно увеличение на цените за платеното паркиране и разширяването на зоните в София.

В жалбата са приложени подписите на над 3500 граждани срещу решението на Общината.

Сред аргументите на гражданската платформа в иска се посочва, че не са проведени задължителните, когато става дума за значими теми, обществени обсъждания, а са направени единствено писмени консултации. Дори при тях над 80% от становищата са отрицателни, но мнението на гражданите не е било зачетено. А огромна част от промените, касаещи въвеждането на „жълта зона“, разширяване на зелената зона, ограниченията за електромобили са въведени в последния момент от общинския съвет и гражданите въобще не са могли да се произнесат по тях.

Общинските съветници са прегазили собствените си правила и когато става дума за изискванията достатъчно рано да се правят предложения за изменения в нормативните актове най-малко 5 дни преди гласуването им от Съвета, което по думите на вносителите на иска е в нарушение на правилника на СОС.

В мотивите си адвокат Мая Манолова посочва и липсата на финансова обосновка, която да обуславя какво налага двойното поскъпване на зоната и нейното разширяване. Не са посочени данни за приходите и разходите през последните 15 години. Написаната оценка за въздействието е също формална, като в нея не се разглеждат по-малко рестриктивни алтернативи за справяне с паркирането. Вместо изискуемите данни за проблеми с паркирането, проблеми с организацията на движението, голям брой нарушения на закона за движение по пътищата, в мотивите за изменеията са посочени общи формулировки като „висок процент на запълняемост“, „увеличаване на вредните емисии“, но липсват данни зя степен на запълняемост на зоните или брой на нарушенията на закона.

В иска се посочва също, че е нарушен и Законът за въвеждане на еврото, като се превалутира от 1 лев на 1 евро, и се нарушава изискването в периода на двойно обозначаване цените да се формират добросъвестно и всяко увеличение да е обосновано с обективни икономически фактори, като такива липсват в мотивите. По думите на жалбоподателите това може да доведе и до санкции за ЦГМ в размер на 0,5% от годишния им оборот или над 2 млн. лв.

„Решението на Столичния общински съвет е абсолютно незаконно. Столична община се превръща в първия официално действащ спекулант, тоест, злоупотребява с въвеждането на еврото, превалутирайки цените – 1 лев за 1 евро. Има конкретни изисквания, ясно разписани, при какви условия се разширяват зоните за паркиране. Тези условия не са спазени или поне данни в мотивите и в доклада за това няма. С жалбата искаме спиране на предварителното изпълнение на това решение“, обясни Мая Манолова.

Поради тези причини гражданите и адвокат Манолова настояват за отмяна на измененията на наредбата като приети в нарушение на нормативните правила и за спиране на изпълнението на решението по време на разглеждане на делото от Административния съд.