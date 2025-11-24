Председателят на НС Рая Назарян разговаря с председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук

България приветства всички усилия, насочени към осигуряване на трайно мирно решение за Украйна. Това е заявила председателят на Народното събрание Рая Назарян пред председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук, съобщава пресцентърът на парламента.

Двамата са разговаряли по време на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм.

Рая Назарян е отбелязала, че активният ангажимент на администрацията на президента Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна е от решаващо значение в това отношение.

По думите ѝ тази незаконна агресия трябва да завърши с всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право: „Никакви решения относно суверенитета на Украйна не трябва да се вземат без Украйна. Никакви решения относно европейската сигурност не трябва да се вземат без ЕС“, е заявила председателят на парламента.

Назарян смята, че мирното споразумение трябва да бъде придружено от стабилни и надеждни гаранции за сигурността на Украйна, които допринасят за възпиране на бъдеща руска заплаха, като същевременно се вземат предвид интересите както на Украйна, така и на Европа, тъй като те са най-пряко засегнати от войната.

„България подкрепя европейската интеграция на Украйна въз основа на водещия принцип на собствените заслуги като най-ефективна гаранция за стабилността, сигурността и просперитета на целия регион“, е заявила още Рая Назарян.

Тя е изразила готовността България да сподели опит в трудния процес на транспониране и прилагане на приложимите достижения на правото на ЕС и да гарантира успешното провеждане на реформите в ключови области като върховенството на закона, борбата с корупцията, административната и институционалната реформа и правата на националните малцинства.

Председателят на парламента е посочила, че 19-ият пакет от санкции на ЕС срещу Русия демонстрира способността на ЕС за значително интензифициране на усилията за натиск върху Москва. „Нашето послание е ясно – агресията има цена и тя ще продължи да нараства, докато Русия не прекрати военните действия в Украйна“, е допълнила Назарян.

Председателят на парламента на Украйна Руслан Стефанчук е благодарил за последователната подкрепа на България и българския народ. Той е подчертал, че в бъдеще съвместните усилия могат да се разширят и да обхванат дългосрочното възстановяване и реконструкция на Украйна, включително развитие на инфраструктурата и икономическо възстановяване.

Преди това по време на самата Четвърта парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим Рая Назарян е изтъкнала, че Европейският път на Украйна е избор, който отговаря на интересите както на украинския народ, така и на Европейския съюз.