Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили

Трафикът е интензивен  на ГКПП “ Капитан Андреево“ на изход за товарни автомобили за Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

По график продължава основният ремонт в затворената 320-метрова отсечка в посока Румъния на „Дунав мост“ при Русе.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

Движението  е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, със Сърбия, с Румъния, както и на останалите гранични преходи с Гърция и Турция.

