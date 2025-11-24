Унгария блокира новата стратегия за Еразъм+

Унгария няма да подкрепи новата стратегия на Европейския съюз за програмата „Еразъм+“, докато Европейската комисия не възстанови достъпа на унгарските университети до програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт Европа“. Това заяви министърът на културата и иновациите Балаж Ханко, като подчерта, че за приемането на новата стратегия, която предстои да бъде обсъдена от министрите на образованието на ЕС, се изисква единодушие.

Ханко определи решението на Европейската комисия от 2022 г. за изключване на унгарските университети като неправомерно и загуба за Евросъюза, твърдейки, че правителството е изпълнило всички законови промени и регулации, поискани от Брюксел.

Той отхвърли и твърденията на ЕК, че има политическо влияние в управителните съвети на фондациите, ръководещи определени университети. Според него в началото само 13 от общо 105 членове са били политически лица и всички те са подали оставка в рамките на два месеца.

Ханко добави, че 87% от членовете на университетските академични съвети подкрепят настоящия модел на управление, поради което действията на Брюксел противоречат на волята на унгарските висши училища.

Той изрази притеснение, че ЕС обмисля нови правила за конфликт на интереси, които биха могли да позволят членовете на управителните съвети да бъдат избирани чрез неправителствени организации, свързани с Брюксел.