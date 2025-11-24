Съдят варненец за разпространение на над 5.5 килограма марихуана и отглеждането ѝ

Окръжната прокуратура във Варна предаде на съд 55-годишния варненец И. К., който държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества и отглеждал растения от рода на конопа, съобщават от държавното обвинение.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години и глоба от 5 до 20 000 лева по първото обвинение и наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 до 5 години и глоба от 5 до 10 000 лева по второто.

Подсъдимият купил имот през не толкова далечната 2023 г. в село Просечен, който не бил обитаем. Той бил изолиран от съседните къщи и така се оказал “златната кокошка” за И. К., който започнал да гледа растения от рода на конопа.

Година по-късно, след получен сигнал за нелегалните занимания на мъжа, била проведена спецакция на полицията. При нея била разкрита добре оборудваната оранжерия, както и помещения за сушене и съхранение на готовата продукция.

Иззети са били 157 конопени растения заедно с готовата забранена субстанция – 5.67 килограма марихуана, готова за пласиране.

55-годишният мъж не е бил осъждан преди, като предстои Варненският окръжен съд да насрочи дата за разглеждане на делото срещу него.