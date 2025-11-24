Украйна и украинския народ са свободни да определят бъдещото си развитие в рамките на ЕС, заяви Рая Назарян

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Украйна и украинският народ са свободни да определят бъдещото си развитие в рамките на ЕС, заяви Рая Назарян

“Суверенно е правото на украинския народ да определя собственото си бъдеще и направление на развитие, както и да взима решения относно характера на всяко предложено мирно споразумение и неговото отражение”, заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян по време на парламентарната среща на Международната платформа за Крим в столицата на Швеция Стокхолм, съобщават от пресцентъра на НС.

Тя отбеляза, че нашата страна остава ангажирана да работи със своите партньори, за да се гарантира споразумение за устойчивата сигурност на Украйна, приветствайки усилията на САЩ по отношение на мирния план.

По думите ѝ всички окупирани и анексирани украински територии от Русия, представляват тежко нарушение на международното право.

“Нашата обща цел е мирното и устойчиво развитие на региона. Възстановяването на засегнатите от войната райони вече е неотложен приоритет и стратегическа необходимост”, подчерта Назарян.

В този дух изказване направи и външният ни министър Георг Георгиев, който при откриването на форум на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в София отбеляза, че България осъжда по възможно най-категоричния начин руската военна агресия срещу Украйна.

“Черноморският регион може да се превърне в зона на мир, стабилност, икономически напредък и добросъседство”, подчерта първият ни дипломат по време на Асамблеята.

