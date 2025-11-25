Актуализират Наредбата за обменните бюра заради еврото

Свързани с въвеждането на еврото промени в Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра пусна за обществено обсъждане финансовото министерство. Разширяват се възможностите за обмен на валута по безкасов начин, като в случаите на продажба на чуждестранна валута от обменното бюро стойността в лева ще може да бъде заплатена от клиента с банкова карта чрез ПОС терминално устройство.

В изпълнение на препоръки на Комитета MONEYVAL и в съответствие с изменения във Валутния закон, в наредбата се допълват изискванията за вписване на обменните бюра в регистъра, като се въвежда контрол за надеждност и почтеност на действителните им собственици. Препятстват се възможностите за въвеждане в заблуждение на потребителите в резултат на некоректно използване на издадено удостоверение за вписване в регистъра след преустановяване на дейността.

За всички лица, които осъществяват по занятие дейност по обмяна валута, ще е

ясен редът, по който става изпитването и одобряването на фискалното устройство, с

което работи всеки автомат за обмяна на валута. Предложеният ред е редът, който се

прилага за всички типове фискални устройства, като се уеднаквява нормативната уредба по отношение на регистриране и отчитане на сторно операциите. Актуализира се размерът на касовата наличност, която остава в края на деня в търговския обект – обменно бюро, като се отчита развитието на обществените отношения и промените в икономическата обстановка.

