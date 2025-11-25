Vivacom ускорява дигиталната трансформация в туризма с решения, създадени за реалните нужди на сезонния бизнес

Зимният сезон е период, в който хотелите и туристическите обекти се стремят не просто да посрещнат повече гости, а да им осигурят приятно и безгрижно изживяване, като същевременно управляват разумно разходите си. Именно тук Vivacom се превръща в надежден технологичен партньор – като помага на бизнеса да модернизира ежедневните си процеси с иновативни дигитални решения.

„Vivacom предлага услуги, които подпомагат дигитализацията и модернизират работата на туристическите обекти,“ подчертава Калоян Боровинов, мениджър „Предпродажбен процес и иновации“ в интервю за Kmeta.bg. Той обяснява, че компанията предоставя облачни решения, виртуална телефонна централа (vPBX) и IoT платформи, които автоматизират редица ключови процеси – от резервации и енергийна ефективност до охрана и контрол на достъпа. Според него тези решения помагат на обектите не само да оптимизират разходите си, но и да предоставят по-висок стандарт на обслужване. „Vivacom се стреми да бъде не просто доставчик, а дългосрочен технологичен партньор“ допълва Боровинов.

Калоян Боровинов, мениджър „Предпродажбен процес и иновации“

Паралелно с дигитализацията на основните процеси операторът предлага и сезонни решения, съобразени с ритъма на туристическия бизнес. Тодор Вътев, старши мениджър „Бизнес клиенти“, казва, че: „Vivacom за поредна година предлага адаптирани сезонни решения, създадени специално за бизнеса с туристически профил“. Фокусът е върху гъвкавостта – услугите могат да се активират само през пиковите месеци, а през останалото време да бъдат временно спрени, така че клиентите да „заплащат само за реално използвания период“.

Тодор Вътев, старши мениджър „Бизнес клиенти“

Сред предпочитаните сезонни услуги попадат оферти за мобилни, фиксирани и интернет услуги с възможност за зануляване на таксата при спиране, както и телевизионните услуги EON Biz TV и TV for Business с уредени права за публично излъчване. Високоскоростният FiberNet BIZ осигурява стабилна работа на бизнеса с равна скорост към български и международни сайтове, а Vivacom Fleet подпомага управлението на автопаркове чрез контрол на горивото и идентификация на водача. „Всички тези решения са създадени, за да осигурят на бизнеса в туристическия сектор повече гъвкавост, контрол и икономическа ефективност,“ казва Вътев.

EON екосистемата също има ключова роля за модерното изживяване на гостите. „EON Biz Smart TV е съвременно телевизионно решение, което съчетава качество, контрол и персонализация в една цялостна услуга,“ обяснява Вътев. С помощта на EON Smart Box всяка стая може да разполага с „умен“ телевизор, предлагащ гласово управление и достъп до YouTube, Spotify и други популярни приложения. Платформата позволява централизирано управление на съдържанието и гъвкаво активиране или спиране на тематични пакети според сезона.

„Това е не просто телевизия, а платформа, която подпомага дигитализацията на туристическите обекти, подобрява престоя на гостите и повишава рейтинга на хотелите,“ добавя Калоян Боровинов. Над 110 HD канала, 7-дневен архив, търсене и пауза на живо превръщат EON Biz Smart TV в среда, която значително повишава удовлетвореността на гостите.

За хотелския сектор е създадено и специализираното решение EON Biz Smart TV for Hotel. „EON Biz Smart TV for Hotel е разработена, за да повиши качеството на престоя и преживяването на гостите,“ подчертава Вътев. Хотелите могат да персонализират напълно услугата – от тематични пакети до брандирано меню с информация за услугите, атракциите и удобствата. Гостите получават HD и 4K съдържание, интерактивно меню и стрийминг възможности чрез интуитивния интерфейс на EON Smart Box.

„EON Biz Smart TV for Hotel предлага възможност за централизирана администрация на всички устройства, което улеснява работата на екипите и гарантира еднакво високо качество във всяка стая,“ допълва Боровинов. Той посочва, че Vivacom осигурява пълна техническа поддръжка през натоварените сезони – фактор, който е от решаващо значение за туристическия бизнес.

Със своето богато портфолио от дигитални и свързаност решения Vivacom доказва, че е партньор, който разбира динамиката на сектора и подкрепя туристическите обекти в стремежа им да бъдат модерни, гъвкави и конкурентни.