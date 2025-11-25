Vivacom ускорява дигиталната трансформация в туризма с решения, създадени за реалните нужди на сезонния бизнес

Зимният сезон е период, в който хотелите и туристическите обекти се стремят не просто да посрещнат повече гости, а да им осигурят приятно и безгрижно изживяване, като същевременно управляват разумно разходите си. Именно тук Vivacom се превръща в надежден технологичен партньор – като помага на бизнеса да модернизира ежедневните си процеси с иновативни дигитални решения.
„Vivacom предлага услуги, които подпомагат дигитализацията и модернизират работата на туристическите обекти,“ подчертава Калоян Боровинов, мениджър „Предпродажбен процес и иновации“ в интервю за Kmeta.bg. Той обяснява, че компанията предоставя облачни решения, виртуална телефонна централа (vPBX) и IoT платформи, които автоматизират редица ключови процеси – от резервации и енергийна ефективност до охрана и контрол на достъпа. Според него тези решения помагат на обектите не само да оптимизират разходите си, но и да предоставят по-висок стандарт на обслужване. „Vivacom се стреми да бъде не просто доставчик, а дългосрочен технологичен партньор“ допълва Боровинов.
Паралелно с дигитализацията на основните процеси операторът предлага и сезонни решения, съобразени с ритъма на туристическия бизнес. Тодор Вътев, старши мениджър „Бизнес клиенти“, казва, че: „Vivacom за поредна година предлага адаптирани сезонни решения, създадени специално за бизнеса с туристически профил“. Фокусът е върху гъвкавостта – услугите могат да се активират само през пиковите месеци, а през останалото време да бъдат временно спрени, така че клиентите да „заплащат само за реално използвания период“.
Сред предпочитаните сезонни услуги попадат оферти за мобилни, фиксирани и интернет услуги с възможност за зануляване на таксата при спиране, както и телевизионните услуги EON Biz TV и TV for Business с уредени права за публично излъчване. Високоскоростният FiberNet BIZ осигурява стабилна работа на бизнеса с равна скорост към български и международни сайтове, а Vivacom Fleet подпомага управлението на автопаркове чрез контрол на горивото и идентификация на водача. „Всички тези решения са създадени, за да осигурят на бизнеса в туристическия сектор повече гъвкавост, контрол и икономическа ефективност,“ казва Вътев.
EON екосистемата също има ключова роля за модерното изживяване на гостите. „EON Biz Smart TV е съвременно телевизионно решение, което съчетава качество, контрол и персонализация в една цялостна услуга,“ обяснява Вътев. С помощта на EON Smart Box всяка стая може да разполага с „умен“ телевизор, предлагащ гласово управление и достъп до YouTube, Spotify и други популярни приложения. Платформата позволява централизирано управление на съдържанието и гъвкаво активиране или спиране на тематични пакети според сезона.
„Това е не просто телевизия, а платформа, която подпомага дигитализацията на туристическите обекти, подобрява престоя на гостите и повишава рейтинга на хотелите,“ добавя Калоян Боровинов. Над 110 HD канала, 7-дневен архив, търсене и пауза на живо превръщат EON Biz Smart TV в среда, която значително повишава удовлетвореността на гостите.
За хотелския сектор е създадено и специализираното решение EON Biz Smart TV for Hotel. „EON Biz Smart TV for Hotel е разработена, за да повиши качеството на престоя и преживяването на гостите,“ подчертава Вътев. Хотелите могат да персонализират напълно услугата – от тематични пакети до брандирано меню с информация за услугите, атракциите и удобствата. Гостите получават HD и 4K съдържание, интерактивно меню и стрийминг възможности чрез интуитивния интерфейс на EON Smart Box.
„EON Biz Smart TV for Hotel предлага възможност за централизирана администрация на всички устройства, което улеснява работата на екипите и гарантира еднакво високо качество във всяка стая,“ допълва Боровинов. Той посочва, че Vivacom осигурява пълна техническа поддръжка през натоварените сезони – фактор, който е от решаващо значение за туристическия бизнес.
Със своето богато портфолио от дигитални и свързаност решения Vivacom доказва, че е партньор, който разбира динамиката на сектора и подкрепя туристическите обекти в стремежа им да бъдат модерни, гъвкави и конкурентни.