КРИБ обяви, че няма да участва в протеста срещу Бюджет 2026

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) обяви, че няма да се включи в организирания протест утре (26 ноември) срещу приемането на Бюджет 2026 година.

Демонстрацията е насрочена за 18 ч. на площад „Независимост“ в София, където по същото време ще се провежда и организираният от „Продължаваме Промяната“-„Демократична България“ протест срещу кражбите в бюджета.

В позиция до медиите изпълнителният директор Евгений Иванов завява, че КРИБ не е политическа организация и не може да протестира с политически и партийни цели – за разлика от други организации, като КНСБ, например.

КРИБ е заявила ясно критиките си срещу ключови предложения на Бюджет 2026 и особено срещу философията му на засилваща се всеобхватна роля на държавата в икономиката, която се финансира през дългове и повишена данъчна тежест – логично водейки до стагфлация и загуба на икономическа свобода, отбелязва Евгений Иванов.

В същото време по-рано днес от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отправиха призив към фирми, предприемачи, самонаети и работещи да се включат в протеста срещу проектобюджета за 2026 година, който е насрочен за сряда.

От АИКБ предупредиха, че план-сметката за догодина крие сериозни рискове за икономиката – не само за 2026 година, но и за бъдещето на България.