Центърът за градска мобилност обяви новите цени на билетите и картите в София след въвеждането на еврото

Центърът за градска мобилност публикува в социалните си мрежи новите цени на билетите и картите за градския транспорт в София, които ще влязат в сила от 1 януари 2026 година. Цените са закръглени надолу с цел по-голямо удобство за пътниците. Билетът 30+ ще струва 0,80 евро вместо досегашните 1,60 лева, дневната карта за всички линии — 2 евро, месечната карта — 25,50 евро, а годишната — 185 евро.

На сайта на ЦГМ са публикувани и останалите превозни документи с актуализираните им цени. Промените се правят във връзка с преминаването към еврото и представляват средно около 2% понижение на тарифите.

Решението за актуализиране на цените беше прието през октомври от Столичния общински съвет по предложение на общинските съветници от „Спаси София“. От 2026 година ще бъде въведена и възможност за добавка към някои видове карти, включително младежката, за използване на нощния транспорт. Новите тарифи влизат в сила от 1 януари, за да бъде избегната двойна промяна след въвеждането на еврото.