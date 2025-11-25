Кредитите за домакинствата се увеличават до 54.59 млрд. лева през октомври

В края на октомври кредитите за неправителствения сектор* са 115.72 млрд. лв. (52.7% от БВП**) при 114.29 млрд. лв. към септември тази година (52% от БВП). Те се увеличават на годишна база с 15.1% (при 15% годишно повишение през септември). Това сочат данните от Българската народна банка.

Заемите за нефинансовите предприятия нарастват с 9.5% на годишна база през октомври (при 9.7% годишно повишение през септември) и в края на месеца достигат 51.82 млрд. лв. (23.6% от БВП).

Кредитите за домакинствата и НТООД са в размер на 54.59 млрд. лв. (24.9% от БВП) в края на октомври. Спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 21% при 20.9% годишно повишение през септември).

Жилищните кредити са 31.52 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 27.8%

(при 27.6% годишно увеличение през септември).

Потребителските кредити възлизат на 21.16 млрд. лв. и се увеличават с 13.6% спрямо октомври миналата година (при 13.5% годишно повишение през септември).

На годишна база другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 10.4%, като достигат 524.3 млн. лева. За сравнение, годишното повишение през септември беше 17.3 процента.

Заемите за работодатели и самонаети лица намаляват с 0.8% на годишна база

през октомври (при 5.8% годишно повишение през септември) и в края на месеца са 519.5 млн. лева.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 9.3 млрд. лв. (4.2% от БВП) в края на октомври. В сравнение с октомври 2024 г. те се увеличават с 14.9% (при 13.6% годишно повишение през септември).

*Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

**При БВП за 2025 г. в размер на 219.599 млрд. лв. (прогнозни данни на БНБ).