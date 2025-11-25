РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Да не се пипат данъци и такси за една година, нареди Пеевски на кметовете си

Лидерът на „Ново начало“ Делян Пеевски нареди на кметовете и общинските съветници от ДПС да не увеличават местните данъци и такси през следващата година, „за да не натоварват допълнително хората„. Това стана ясно от съобщение, публикувано във „Фейсбук“ групата на партията.

Пеевски мотивира разпореждането си с влизането в еврозоната и „сигурността и предвидимостта“, която кметовете и общинските съветници на партията трябва да дадат на „хората, за да живеят все по-добре“, каквато е афишираната му мисия.

