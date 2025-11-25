Държавата се кани да купи „Лукойл“

Две предложения между първо и второ четене на бюджета доказват готовност на държавата да придобие акции от „Лукойл“.

Вносители са Костадин Ангелов – ГЕРБ-СДС, Кирил Добрев – БСП, Павела Митова – „Има такъв народ“ и Йордан Цонев – ДПС- Ново начало.

Първото предложение е максималният размер на държавните гаранции догодина да се увеличи с 2 млрд. евро – от 3,8 млрд. на 5,8 млрд. евро. Към него няма мотиви, предава „24 часа“.

Второто предложение на същите депутати гласи „при възникнала необходимост от придобиване на акции или дялове от капитала в случаите по чл.27в ал.5 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“.

Ако бъдат приети двете предложения това ще означава, че бюджетът осигурява държавни гаранции и финансиране през ББР за придобиване на активи или дялове от капитала на дружествата на „Лукойл“ в България.

След като рафинерията попадна под санкции от САЩ, управляващата коалиция направи поправки в Закона за административното регулиране на дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С новите текстове, депутатите дадоха права на особения управител на четирите дружества на рафинерията у нас да извършва разпоредителни сделки, без при това действията му да подлежат на административен и съдебен контрол.

Държавните гаранции не се включват към дълга на държавата, но тежат като задължение, защото веднага ще се активизират в случая на проблеми с погасяването на тезия, на които са дадени. ББР ще търси погасяването им на финансовите пазари при добри условия, тъй като заемът е гарантиран от държавата.