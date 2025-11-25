Денят по диагонал – 25 ноември 2025 г.

Две предложения между първо и второ четене на бюджета доказват готовност на държавата да придобие акции от „Лукойл“.

Вносители са Костадин Ангелов – ГЕРБ-СДС, Кирил Добрев – БСП, Павела Митова – „Има такъв народ“ и Йордан Цонев – ДПС- Ново начало.

Първото предложение е максималният размер на държавните гаранции догодина да се увеличи с 2 млрд. евро – от 3,8 млрд. на 5,8 млрд. евро. Към него няма мотиви.

Пеевски няма дългосрочна стратегия и визия за нацията, смята Александър Маринов

Стефан Софиянски създаде модела на „коалицията на софрата“ – принципа, че мнозинството ще вземе повече, но и за останалите ще има. Сега брокерството е тотално.

Българските политици вече не се срещат със своите избиратели – движат се само в тесните среди на ентусиазирани привърженици, с режисура, сценарий и миманс. Това не е реалната действителност.

Европейската комисия представи икономическите си приоритети за 2026 година, които определят ключовите цели за повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Препоръките са част от есенния пакет на Европейския семестър и се базират на стабилна макроикономическа перспектива – добър трудов пазар, нарастващо потребление и отслабваща инфлация, предаде БТА. В същото време ЕК предупреждава за структурни предизвикателства като ниска производителност, демографски натиск и нужда от значителни инвестиции в отбрана, зеления и цифровия преход.

Прогнозите на „Банкеръ“, направени през последните пет години за състоянието на Летище София, са верни. Това, макар и косвено, потвърди вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов при последното си изявление преди дни за концесията на столичния аеропорт.

Европейският парламент даде зелена светлина на първата по рода си програма за европейска отбранителна промишленост (EDIP), чийто бюджет е 1,5 млрд. евро. От тях 300 млн. евро ще бъдат насочени към специален Инструмент за подкрепа на Украйна, който цели да подпомогне модернизацията на нейната отбранителна индустрия и интеграцията ѝ в европейската, предаде БНР.

Европейската централна банка (ЕЦБ) проверява твърденията, че Deutsche Bank („Дойче банк“) е подценила рисковете в баланса си и е представила подвеждаща картина за финансовата си сила. Обвиненията са отправени от бивш служител, който съди германския кредитор, включително и използваната от банкерите така наречените практики „нетинг“ (netting), коментирали за „Файненшъл таймс“ запознати с въпроса лица. През последните месеци ЕЦБ е отправяла запитвания до „Дойче банк“ за въпросните нетинг операции като част от оценката за прилагането на капиталовите правила и третирането на обезпеченията. Нетингът е процес на консолидиране и компенсиране на множество финансови задължения, които банките използват за намаляване на степента на излагането си на кредитен риск и за изчисляване на регулаторните капиталови изисквания.