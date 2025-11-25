Столични полицаи задържаха 23-годишен младеж с „асортимент“ от наркотици

Столични полицаи са задържали 23-годишен младеж при обход на района в квартал “Младост”. Спреният за проверка носел в своята “чантичка на тайните” най-различни видове наркотици, информират от СДВР.

В хода на проверката униформените иззели от чантичката плик с марихуана, две свивки с вещество на кристали и електронна везна. В апартамента на момъка са били намерени още найлонов плик с марихуана, още 2 електронни везни и две пликчета с вещество на бучки и прах.

Общото задържано количество наркотик е над 430 грама марихуана, 11 грама кокаин и 3 грама метамфетамин.

23-годишният аматьор в пласирането на наркотични вещества е с повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.