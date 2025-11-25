Между двете четения на бюджета дават тотото на концесия за 15 години

Депутатите от управляващото мнозинство Костадин Ангелов – ГЕРБ-СДС, Драгомир Стойнев – БСП и Йордан Цонев от “ДПС-Ново начало” предлагат в преходните и заключителни разпоредби, между първото и второто четене на Закона за държавния бюджет, да се създадат две нови точки относно Закона за хазарта, които да позволят “Българския спортен тотализатор” да се даде на концесия за период не по-малък от 15 години.

Предложението е внесено до председателя на Комисията по бюджет и финанси и до председателя на НС вчера (24 ноември), като предстои Законът за държавния бюджет да бъде разгледан на второ четене в пленарната зала на 27 ноември (четвъртък).

Процедурата за концесиониране ще се организира от Министерството на младежта и спорта. До 31 март 2026 г. е поставен срок, в който спортното ведомство трябва да публикува обявление за проучване на интереса към концесия за период от минимум 15 години. Предвидено е концесията да бъде включена в държавния план за концесиите и да бъде проведена процедура.

“След сключване на договор за концесия БСТ прекратява дейността си по организиране на хазартни игри, а концесионерът придобива право да ползва всички пунктове, системи, ценни образци и интелектуална собственост на тотализатора. Тотализаторът иначе си запазва всички активи и пасиви, права и задължения, без правото да организира хазартни игри. След сключването на концесия продажбата на билети, фишове, талони и т.н. се преустановява, а издадените такива се унищожават”, пише още в предложенията.

Въпреки това се запазва частта за финансиране на спорта и културата след концесионирането. Приходите от концесионното възнаграждение ще постъпват в спортното министерство, като минимум 30% от тях ще са за издръжка на спортни клубове и федерации. Освен това 10% от внесения корпоративен данък от концесионера също ще отива за поддръжка на спортните обекти.

Интересно е да се отбележи, че за концесия за тотото се заговори още през март и идеята бе лансирана от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Това стана след като при теглене на „5 от 35“ беше изтеглено числото 41, а въпросният гаф беше определен от бившия хазартен бос Васил Божков като напълно умишлен.

В мотивите си вносителите изтъкват, че тотото не е в състояние да се състезава на хазартния пазар и не може да постигне поставените му цели.

От опозицията последва мигновена реакция, като от “Да, България” посочиха, че идеята за подобна концесия е неприемлива.

“Вместо да се бори и ограничава хазартът, се прави точно обратното и това е „черешката на тортата“ в новия бюджет, обявил война на средната класа у нас. Очевидно вече има и готов определен оператор за тотото, само името му не е написано”, коментира съпредседателят на партията Ивайло Мирчев, цитиран от БТА.