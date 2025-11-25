Столични общинари искат да се финансира авариен ремонт на културния дом „Искър“ за близо 170 000 лева

Зам.-кметът на София Георги Клисурски и Бойко Димитров – общински съветник от ПП-ДБ внесоха доклади, с които настояват от Специализирания общински приватизационен фонд да се съфинансира аварийния ремонт на Общинския културен институт Дом на културата „Искър“, като се отпуснат до 30% от прогнозната стойност на строителните работи или до 168 033 лева.

Останалата част от сумата за изпълнение на проекта (560 108 лв.) следва да бъде осигурена от капиталовата програма в бюджета на Столична община за 2026 г., уточняват Георги Клисурски и Бойко Димитров.

Те обръщат внимание, че Дом на Културата „Искър“ е значимо културно средище за жителите на район „Искър“ и се посещава ежедневно от голям брой хора – участващи в различни културни мероприятия, като творчески школи и обществени срещия. Ето защо нейното добро техническо състояние е изключително важно, за да се гарантира безопасността на всички посетители.

В същото време след проверка, за която бил подаден сигнал от директора на културната институция, е установено, че на сградата трябва да се направи спешен ремонт.

Освен това Георги Клисурски и Бойко Димитров припомнят, че ръководството на Специализирания общински приватизационен фонд е гласувало да се отпуснат близо 96 000 лв. за ремонт на общинска сграда за образователна дейност към 107 ОУ „Хан Крум“ в район „Лозенец“. Преди това т.г. със заповед на кмета Терзиев на този общински обект са били предоставени за ползване допълнителни помещения в непосредствена близост до училището.

Те са предвидени за изграждане на кабинет по изобразително изкуство, два кабинета за осъществяване на допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни потребности и провеждане на занимания по интереси. За да може обаче тези кабинети да започнат да функционират, те се нуждаят от основен ремонт. Очаква се той да бъде финансиран от отпуснатите близо 96 000 лева.

На следващо място общинарите предвиждат със средства от фонда да се облагороди междублоковото пространство при бл. 32, ж.к. „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“.

Там ще бъдат извършени строително-монтажни работи, насочени към трайно подобряване на средата чрез възстановяване и полагане на настилки, подмяна на бетонови бордюри и оформяне на пешеходни зони, доставка и полагане на подложен и асфалтов бетон, оформяне на зелени площи, затревяване и засаждане на декоративна растителност и жив плет. За извършване на изброените дейности, експерти от районната администрация са изготвили количествено-стойностна сметка, на обща стойност, в размер до 107 930.59 лева.

Ще бъдат отпуснати и 30 000 лв. за изграждане и монтиране на осветление на Стадион „Единство“ в район „Връбница“. Стадионът е с естествена трева, трибуна за зрители, съблекални за състезатели и съдийска стая, което го превръща в предпочитано място за футболни срещи и тренировки. Съоръжението е частично обновено и реновирано и е едно от най-хубавите и добри спортни съоръжения, предлагащо спокойна среда и качествени условия за спорт, на територията на район „Връбница“.