EBRD: Застаряващото население ще доведе до по-нисък жизнен стандарт през следващите 25 години

Демографският натиск ще понижи жизнения стандарт в големи части на Европа и на други места по света, тъй като застаряващото население оказва натиск върху правителствата да прилагат строги политики, като повишаване на възрастта за пенсиониране, предупреждава в доклад, публикуван на 25 ноември, EBRD – Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). В него се отбелязва, че се очаква спадът на раждаемостта и населението в трудоспособна възраст да намалят годишния растеж на БВП на глава от населението средно с почти 0.4 процентни пункта между 2024 и 2050 г. в Източна Европа и Кавказ.

Проучването на международния кредитор се фокусира предимно върху „развиващите се“ европейски страни, в които инвестира, като Полша, България и Словения, но разширява анализа си и до няколко развити икономики, където ефектите от застаряването на населението ще бъдат по-осезаеми. Очакванията: свиващият се дял на населението в трудоспособна възраст ще доведе до спад от 1.1 процентни пункта на БВП на глава от населението за същия период за Южна Корея, над 0.7 процентни пункта за Италия и Испания, 0.5-0.6 процентни пункта за Китай и Япония и 0.4 процентни пункта за Германия.

„Развиващата се Европа застарява. Ниската раждаемост и намаляващата работна сила ще оказват все по-голямо влияние върху перспективите ѝ за растеж“, коментира Беата Яворчик – главен икономист на ЕБВР. Повишаването на пенсионната възраст и използването на миграцията, иновациите и технологиите за поддържане на просперитета биха могли да компенсират част от тази тенденция, но нарастващото политическо влияние на по-възрастните избиратели може да възпрепятства подобни реформи, предупреждава тя.

Неотдавна Франция трябваше да спре реформите за повишаване на пенсионната си възраст от 62 на 64 години заради ожесточената опозиция на промяната. Други правителства също се сблъскват с подобна съпротива срещу политики, предназначени да се справят с техните демографски кризи.

Проучването на ЕБВР повтаря предупреждение на ОИСР, публикувано по-рано тази година, в което което е пресметнато, че демографският натиск ще намали растежа на БВП на глава от населението в групата от 38 държави от 1% годишно през второто десетилетие на нашия век до 0.6% годишно средно за периода 2024-2060 година.

ЕБВР отбелязва, че 42% от хората над 65 години, предимно в регионите, в които инвестира, биха искали правителствата да дадат приоритет на публичните разходи за здравеопазване, 25% – за пенсии, и едва 18% споменават образованието. По-възрастните избиратели също имат по-силни антиимигрантски настроения, както в регионите на ЕБВР, така и в развитите европейски икономики.

„Време е да действаме сега, преди демографията да ви затвори възможностите. Защото може да се създаде такава спирала, когато избирателите остаряват, лидерите остаряват и започват да се интересуват повече от въпроси, които вълнуват възрастните хора, по-специално пенсиите, и следователно става по-трудно да се правят пенсионни реформи“, каза Яворчик.

Изкуственият интелект може да създаде условия за значително повишаване на производителността, но е малко вероятно това да компенсира напълно въздействието на демографския натиск върху растежа в регионите на ЕБВР, се отбелязва в проучването. Според оценката на експертите, изкуственият интелект може да осигури средно около половината от необходимия растеж на производителността в икономиките на кредитната институция в Европейския съюз при сценарий със силно въздействие на технологията.

ЕБВР определя развиващата се Европа като Източна Европа, включително Молдова; Западните Балкани, включително Албания, Косово и Черна гора; и Кавказ, включително Армения и Грузия.

Раждаемостта е в постоянен спад в регионите на международния кредитор и е потънала до най-ниските в историята равнища в много икономики и доста под нивото на заместване от 2.1 деца на жена, когато населението се стабилизира без имиграция. Както и в развитите икономики, този спад се дължи на раждания в по-късна възраст, променящи се брачни модели, икономически натиск и развиващи се социални норми.

Посткомунистическите страни обаче остаряват, преди да забогатеят, се казва в доклада. И политиците се призовават да действат със „смелост и дългосрочна визия“, за да осигурят просперитета на по-младите хора.

„Младите хора са тези, които ще понесат последствията от решенията, взети днес, изплащайки публичен дълг или подкрепяйки пенсионните системи“, категорична е Яворчик. И призовава промените да започнат веднага, още сега.