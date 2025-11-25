Софийският районен съд върна на прокуратурата делото за хулиганските действия срещу Дома на Европа

Софийският районен съд прекрати и върна на прокуратурата делото срещу шестимата души, обвинени за хулигански действия пред сградата на Дома на Европа – представителството на Европейския парламент и на Европейската комисия, по време на протеста срещу еврото, организиран от „Възраждане“ през февруари в София.

Днес (25 ноември) се състоя разпоредително заседание по делото, съобщава БТА.

Припомняме, че на 22 февруари протестиращи срещу еврото хвърляха червена боя и бомбички по Дома на Европа – представителството на Европейския парламент и на Европейската комисия. Малко след това от Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че на протеста, организиран от партия „Възраждане“, са ранени полицаи и са задържани шестима души – Димитър Щерев, Мартин Пейков, Страхил Йорданов, както и депутати от парламентарната група на организаторите – народните представители Славчо Крумов и Ивайло Чорбов, както и един непълнолетен.

Според прокурор Атанас Доцински в обвинителния акт няма допуснати нарушения и делото не подлежи на прекратяване.

Защитниците на обвиняемите обаче се обединиха около тезата, че по делото има отстраними нарушения и то трябва да бъде върнато на прокуратурата. Според тях липсва описание на действията относно квалифициращия признак „особена дързост и цинизъм“ към престъплението хулиганство. Те добавиха, че в обвинителния акт има противоречия и разминавания, които могат да бъдат отстранени.

Съдебният състав се съгласи с адвокатите, че са допуснати отстраними съществени нарушения в хода на досъдебното производство. Съдът отбеляза, че има съдебна практика, според която, за да бъде квалифицирано деянието като извършено с особена дързост и цинизъм, трябва ясно да бъдат посочени конкретните обстоятелства, които да довеждат до подобен извод.

Пред медиите прокурор Доцински каза, че ще протестира определението на съда.

Делото е политическо, отбеляза адвокат Петър Петров, който е защитник на един от обвиняемите и е депутат от „Възраждане“.

Припомняме, че в 51-ото Народно събрание депутати от „ДПС-Ново начало“ и депутати от ПП-ДБ поискаха свалянето на имунитетите на четирима народни представители от „Възраждане“, които според и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов са имали дейно участие във вандалските прояви срещу Дома на Европа. След като предложенията за свалянето на имунитетите на депутатите от „Възраждане“ – Славчо Крумов, Ивайло Чорбов , Йордан Тодоров и Никола Димитров – бяха подложени на гласуване, се оказа, че ГЕРБ, „Има такъв народ“, ДПС-Доган и МЕЧ нямат желание да се занимават с подобни процедури.

Така депутатите останаха с имунитетите си, които не позволяват разследванията срещу тях да продължат.