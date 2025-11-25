Еднополовите бракове, сключени в една държава членка, важат във всички, постанови Съдът на ЕС

Европейският съд постанови, че страните от Европейския съюз трябва да признават еднополовите бракове, сключени законно в друга държава членка. Решението идва след казус, при който Полша отказва да признае брака на двама полски граждани, сключен в Германия, въпреки че полското законодателство не допуска еднополови бракове.

Съдът подчерта, че отказът да бъде признат такъв брак нарушава европейското законодателство, защото засяга правото на свободно движение, както и правото на уважение към личния и семейния живот на гражданите на ЕС. Според магистратите правата на двойката са били погазени, тъй като те са упражнили своето право да се преместят в друга страна членка и да създадат семейство там.

Европейският съд уточни, че решението не задължава държавите членки да легализират еднополовите бракове в своето вътрешно право, но ги задължава да имат процедура за признаването им, когато са валидно сключени в друга държава от ЕС.