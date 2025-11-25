Убиец на швейцарски бизнесмен влиза в затвора за 20 години

Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге, е осъден на лишаване от свобода за срок от 20 години при строг режим на изтърпяване за умишлено убийство.

Продължително планираното убийство е било извършено на 11 август 2022 година в дома на Ланге в комплекс в с. Кладница, област Перник. Жертвата е била обездвижена с електрошоково оръжие – тейзър, и умъртвена чрез задушаване с хлороформ, стана ясно в съда.

Присъдата е потвърдена от две съдебни инстанции и е влязла в сила.

57-годишният Панев се е познавал със семейството, работил е при съпругата на Удо Ланге, а мотивът е личен. Те са имали лични и служебни, разкри говорителят на Окръжната прокуратура в Перник Албена Стоилова.

Убийството е станало в жилището на жертвата. Съпругата на Удо Ланге е била в жилището по време на извършването на престъплението.

Швейцарският бизнесмен бе намерен мъртъв в дома си във вилно селище „Делта хил“ край пернишкото село Кладница. Удо Ланге е бил открит в гаража от неговата съпруга, която е подала сигнал в полицията. Бизнесменът отдавна живее и работи в България.

Заедно с втората си съпруга, която е българка, Ланге е притежавал завод за силиконови изделия в пернишкия квартал „Мошино“, продаден преди няколко години на шведска компания.