Казахстан работи за смекчаване на въздействието на санкциите срещу „Лукойл“

Казахстанският фонд за суверенно богатство „Samruk-Kazyna“, основен акционер на нефтената и газова компания KazMunayGas, непрекъснато работи за смекчаване на въздействието на санкциите, наложени от САЩ срещу „Лукойл“. Това заяви Нурлан Жакупов, председател на Управителния съвет на Фонда за суверенно богатство, пред репортери.

„Нашите консултанти и екипи от консултанти работят за смекчаване на потенциалното негативно въздействие на санкциите, наложени на „Лукойл“. Тази работа продължава, тя е в ход, не спираме, защото всеки ден се появяват нови новини и във всеки случай нашите екипи за съответствие следят ситуацията ежедневно“, каза той, отговаряйки на въпрос относно санкциите срещу „Лукойл“.

Министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов също отбеляза, че ситуацията не се е променила. „Все още няма промени. Както казах, правителството не полага никакви усилия за преговори“, каза той.

На 17 ноември Акенженов заяви, че

казахстанското правителство не преговаря за закупуването на активите на „Лукойл“ в страната,

тъй като самото то не извършва търговска дейност. Той отбеляза, че партньорите на „Лукойл“ биха могли да го направят. KazMunayGas реализира съвместни проекти с „Лукойл“ в Казахстан. Министърът обяви също, че големи проекти в Казахстан – Tengizchevroil, Caspian Pipeline Consortium и Karachaganak Petroleum Operating, са били освободени от санкции. Жакупов също така обяви, че КазМунайГаз води преговори с „Лукойл“ относно активите, но че „няма да има лесни решения“.

През октомври Министерството на финансите на САЩ включи „Лукойл“ в нов пакет от американски санкции.

По-късно представители на руската нефтена компания обявиха, че тя преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи.