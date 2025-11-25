Всеки, който излъже пред нотариус, да получи 5 г. затвор, предлага Божидар Божанов

Депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ и съпредседател на „Да, България“ Божидар Божанов предлага потвърждаването на неистина или укриването на истина пред нотариус да бъде наказуемо като лъжесвидетелстване пред съд, с наказание до 5 години затвор. Той е внесъл проект за промени в Наказателния кодекс, като идеята се подкрепя и от Нотариалната камара, която настоява за такава промяна от години.

Божанов посочва, че сега в закона наказателна отговорност носят само лицата, които лъжат пред съд или орган на власт. Според съдебната практика нотариусът не се счита за такъв орган, което означава, че свидетели, които съзнателно дават неверни показания в нотариално производство, не могат да бъдат наказани – дори ако в резултат на това се засяга чужда собственост или се създава правна несигурност.

Съпредседателят на „Да, България“ дава пример с обстоятелствените проверки, при които въз основа на фалшиви показания може да бъде издаден нотариален акт, отнемащ чужда собственост. Свидетелските показания често са основен източник на информация за установяване на придобивна давност, а нотариусът разчита именно на тях. Ако те са неверни, може да се признае собственост на лице, което няма право на това, което вреди на истинския собственик и подкопава доверието в нотариалните актове.

Божанов отбелязва, че и в други нотариални производства свидетелските показания играят ключова роля – например при доказване дали имот е „семейно жилище“ или кога е започнало фактическото владение върху дадени части. Затова неверните показания могат да доведат до неправилни актове и значителни щети за засегнатите страни.