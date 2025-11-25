В Плевен е насрочено петото заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

В Окръжния съд в Плевен ще се състои петото заседание по делото за катастрофата, при която на 31 март загина 12-годишната Сияна Попова, а дядо й бе тежко ранен, съобщиха от пресцентъра на съда.

Оттам отбелязват, че инцидентът в участъка от пътя Бяла – Ботевград – е станал в условията на дъжд, мокър асфалт и неравна пътна настилка.

Обвиняем по делото е шофьорът на товарния камион, чието прикачено полуремарке при завой навлиза в насрещната пътна лента и удря лекия автомобил, управляван от дядото на Сияна.

Очаква се в заседанието, насрочено за 10.00 часа, да бъдат разпитани свидетели и част от вещите лица, изготвили заключения по различни експертизи, съобщава БТА.

Преди това – за 9 часа – бе насрочен пореден протест, свикан от бащата на момичето Николай Попов под надслов „Справедливост за Сияна”.

Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата. В момента той е с мярка за неотклонение „задържане под стража“, допълват от съда.

На заседанието по делото, което се състоя през октомври, бяха разпитани трима свидетели и изслушани две вещи лица, изготвили съдебно-медицинска експертиза и химическото изследване на кръв.