Кола, управлявана с несъобразена скорост от 18-годишен, се обръща по таван край язовир „Огоста“

Огоста

Момиче на 14 години и три момчета на по 18 години са настанени в болницата в Монтана след катастрофа, станала вчера (24 ноември) малко преди 22.00 часа в района на стената на язовир „Огоста“.

Колата, в която те пътували, била управляван от 18-годишен водач (eдно от трите пострадали момчета), който в района на язовира карал с несъобразена скорост, без да се съобразява с релефа на пътя. Така той загубил контрол над управлението, преминал през насрещната пътна лента и се ударил в крайпътната железобетонна ограда. От удара колата се преобърнала по таван, но продължила още малко движението си, съобщава кореспондент на БНР.

Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.

Той остава в областната болница за наблюдение заради контузия на коремната стена. По случая е образувано досъдебно производство.

В хирургичното отделение на монтанската болница остават и 14-годишното момиче от Белоградчик, което е с комоцио, и другите двама пътници, които са с контузии на гръден кош и глава.

