„София Комерс-Заложни къщи“ ще увеличи капитал с нови акции до 17 874 768 лева

Печалбата на „София Комерс-Заложни къщи“ АД – най-голямата верига за заложни къщи у нас, за първото шестмесечие няма да бъде разпределяна. С нея ще се увеличи капитала на дружеството (изплащане на дивидент в акции). Решение е гласувано от редовното годишно общо събрание на акционерите, което одобри шестмесечния финансов отчет. 

Така капиталът му ще нарасне от 8 937 384 лева на 17 874 768 лева. Това ще стане чрез издаване на нови 8 937 384 броя нови обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лв. и обща номинална стойност 8 937 384 лева.

Увеличаването се извършва с неразпределена печалба съгласно шестмесечния отчет на „София Комерс-Заложни къщи“  

към 30 юни, чийто общ размер е 10 641 000 лева. 

Новоиздадените акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му при съотношение 1:2 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на дружеството по 1 нова акция за всяка негова акция). Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, ще имат лицата, придобили акции най-късно на 14-ия ден след деня на общото събрание.

Акционерите избраха „Юг Маркет“ ЕАД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала.

Приети са и промени в Устава на „София Комерс-Заложни къщи“ АД.

Общото събрание е овластило изпълнителния директор лично или чрез надлежно упълномощени лица да извърши всички правни и фактически действия, необходими изпълнение на приетите от общото събрание решения.

Право да участват в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, имат всички, които са придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, или към 5 декември. 

„София Комерс-Заложни Къщи” е единственото по рода си публично акционерно дружество,

чийто акции се търгуват на „Българската фондова борса“. През последните дванадесет месеца цените на акциите му летят нагоре и почти се удвояват. При 5.05 лева за един брой преди година, в момента сделки се сключват при 8.20 лева. Това оценяна компанията на над 73 млн. лева пазарна капитализация.

Последната дата за сключване на сделки с акции на „София Комерс-Заложник къщи“ на БФБ, в резултат на които купувачът има право да участва в разпределението на новите акции, с които се увеличава капиталът, е 3 декември.

