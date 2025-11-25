Land Rover Defenders са преобразувани в електрически за сафари в Кения

Британската компания Electrogenic, специализирана в преобразуването на бензинови превозни средства в електрически, представи специални Land Rover Defenders. SUV-овете са поръчани от Sarara, организация с нестопанска цел, фокусирана върху екотуризма и опазването на дивата природа в Северна Кения, дом на резервата за дивеч Namunyak. Там се намира например една от най-големите популации на слонове в страната.

От два дизелови Land Rover Defenders са свалени двигателите си с вътрешно горене и други компоненти, като са получили батерия с капацитет 62 kWh и електрически мотор със 163 конски сили. Тази система осигурява пробег от почти 200 км при смесено шофиране и приблизително 260 км извън пътя. Третият SUV е оборудван с агрегат с мощност 204 конски сили и по-голяма батерия (93 kWh), което осигурява пробег съответно от 240 км и 320 километра. Батериите поддържат бързо зареждане – по-малка батерия може да се зареди за 50 минути.

От Sarara отбелязват, че използването на превозни средства, задвижвани с гориво, в резервата е трудно,

защото местните пътища се превръщат в кални дупки по време на дъждовния сезон, което прави доставката на дизелово гориво практически невъзможна.

Електрическите Defender обаче могат да се зареждат чрез събиране на енергия от слънчеви панели.

Освен това, безшумните двигатели не смущават дивата природа, а подобреното сцепление осигурява по-голяма увереност извън пътя.

Компанията Electrogenic е известна с това, че преобразува Rolls-Royce Phantom от 1929 г. на холивудската звезда Джейсън Момоа в електрическо задвижване.