Реалната тежест от увеличението на осигуровката е под 1 процентен пункт – заплатите пак ще растат, уверяват от КНСБ

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов коментира твърдениятa за големи загуби за работниците при увеличението на осигуровката за пенсия с 2%. Той уточни, че реалната тежест за работещия е 0,88 процентни пункта, а не пълните 2%, защото останалата част се поема от работодателя.

Костов даде конкретни примери – при минимална работна заплата увеличението на осигуровката означава 9,61 лева повече разход на месец, но минималното възнаграждение ще се увеличи със 133 лева, така че работникът реално ще получава над 126 лева чисто повече. При средна заплата допълнителната осигуровка ще бъде около 22 лева месечно, но предвид очаквания ръст на средните доходи с 7–8%, работникът ще има нетно над 150 лева повече всеки месец.

За хората с максимален осигурителен доход увеличението е 36 лева на месец, или около 437 лева годишно, но според Костов ръстът на доходите в този сегмент означава реално увеличение от над 3600 лева годишно. Затова, по думите му, няма намаление на заплатите, а само леко забавяне на ръста им, тъй като осигуровките се удържат преди данъци.

Коментарът идва в контекста на предстоящото второ четене на проектобюджета за 2026 година, както и вече приетите на първо четене бюджети на държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса и държавния бюджет.