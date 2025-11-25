Упражнения, които подобряват съня

Разстилането на йога постелка и движението в синхрон с дъха ви може да е едно от най-добрите упражнения за дългосрочно подобряване на съня.

Когато изследователи от Университета по спорт в Харбин, Китай, анализирали данните, те открили, че високоинтензивната йога под 30 минути, два пъти седмично, е най-добрият „антидот“ срещу лош сън.

Ходенето е било следващата най-добра форма на физическа активност, последвано от упражненията за сила. Положителни резултати са наблюдавани само след 8 до 10 седмици.

Резултатите донякъде противоречат на метаанализ от 2023 г., който установява, че аеробните упражнения или тренировки със средна интензивност три пъти седмично са най-ефективни за подобряване качеството на съня при хора с нарушения на съня.

Въпреки това, едно от проучванията в този преглед е показало, че йогата има по-значителни ефекти върху съня от други видове упражнения.

Освен това йогата трудно може да се категоризира като изцяло аеробна или анаеробна, а интензивността ѝ може да варира в зависимост от използваната техника.

Може би тези различия в практиките обясняват защо резултатите варират от проучване до проучване.

Най-новият метаанализ не може да обясни защо йогата може да е особено полезна за съня, но съществуват няколко възможности.

Йогата не само повишава сърдечния ритъм и натоварва мускулите, но и регулира дишането. Изследванията показват, че контролът на дъха може да активира парасимпатиковата нервна система, свързана с „почивка и храносмилане“.

Някои проучвания дори предполагат, че йогата регулира мозъчните вълни, което може да подпомага по-дълбокия сън.

Но въпреки че има солидни доказателства, че упражненията като цяло са полезни за съня, липсват проучвания, които сравняват конкретни видове упражнения и дългосрочните им ефекти.

„При интерпретиране на резултатите от изследвания върху нарушения на съня трябва да се подхожда с внимание, предвид ограничения брой включени проучвания и уникалните характеристики на популацията с нарушения на съня“, предупреждават изследователите от Университета по спорт в Харбин.

Нашите тела и мозъци са различни, и няма универсално решение за безсъние или други нарушения на съня.

Четете още: Типът упражнения, който е наистина забавен и дава мощен тласък на мозъчното здраве