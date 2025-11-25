Българските общини се ориентират към използване на екотранспорт в градовете

Българските общини вече имат последователна политика и се ориентират към използване на екотранспорта за опазване на околната среда и в полза на здравето на своите граждани. Пазарджик, Сливен и София обяваха, че нови електрически автобуси ще возят техните жители.

България е в топ 10 на ЕС по внедряване на електрически автобуси в градския транспорт.

В Сливен бяха доставени пет нови електрически, нископодови автобуса от марката „SOR“

на чешкия производител „СОР ЛИБХАВИ“, съобщиха от общината. Превозните средства са с нулеви емисии и ще обслужват градските линии и част от населените места в общината. Автобусите са закупени по проект на Община Сливен за транспортна свързаност, а средствата са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура „Екологосъобразна мобилност“. Бенефициент е Община Сливен, а партньори са „Пътнически превози“ и Община Ямбол. „Това е един проект, който Община Сливен разработи и, в който поканихме да участва и Община Ямбол. Общата му стойност е около 10 милиона лева, от които 7 милиона са за Сливен, 3 милиона – за Ямбол“, обясни кметът Стефан Радев.

Проектът „Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен и Ямбол“ има за цел да създаде обществен транспорт с по-малко потребление на енергия и да реализира ефективна свързаност между градските и селските райони. Проектът стартира през април 2024 година, а срокът му на приключване е април 2026 година.

Кметът е категоричен, че цените на билетите няма да се повишават. Дейностите по проекта в Сливен включват доставка на 5 електрически автобуса, доставка и монтаж на една зарядна станция, въвеждане на интелигентна билетна система за продажба и контрол на превозни документи (билети и карти) и изпълнение на осветеност, безопасност и сигнализация на пешеходни пътеки.

Със средствата по проекта Община Ямбол изгражда велоалеи.

Първите нови електробуси за градския транспорт на Пазарджик вече са произведени

и готови да бъдат пуснати в движение, обявиха от общината. В началото на следващата седмица започва изграждането на кабелното трасе за зарядните станции, като целта е съоръженията да бъдат завършени и присъединени към електроразпределителната мрежа до края на годината.

Проектът за екологосъобразна мобилност, който включва 6 електробуса и 7 зарядни станции, е на финалната си права. Паралелно с това вече се провежда и обучението на водачите, които ще управляват новите машини. Очаква се електробусите да започнат редовно движение по улиците на Пазарджик в първите месеци на 2026 година.

С реализирането на проекта Пазарджик се нарежда сред българските градове с ефективно електрифициращ се обществен транспорт, което ще допринесе за по-чиста околна среда и по-добро качество на живот за всички жители.

„Столичният електротранспорт“ ще купи 50 нови електрически автобуса за София.

Търгът е спечелен от две китайски фирми, участващи в консорциума “Зелени технологии”, съобщиха от Столична община. Така Chariot Motors и Higer Bus ще доставят 35 броя 12-метрови автобуси и 15 броя 18-метрови автобуси. В поръчката за първите е включена и доставката на нови десет зарядни станции, а съчленените автобуси ще бъдат доставени с нови шест зарядни станции. Автобусите използват суперкондензатори и се зареждат за няколко минути на някои спирки. Климатизирани са и имат нисък под за лесно качване на трудноподвижни хора и колички.

София вече използва десетки електрически автобуси Higer със суперкондензатори. Такива у нас има също в Бургас, Пловдив, Перник и Хасково.