Канада преговаря с Индия за износ на уран за 2.8 млрд. долара

Канада и Индия са близо до сключване на споразумение за износ на уран като част от сделка на стойност 2.8 милиарда долара, съобщи канадското издание The Globe and Mail, позовавайки се на източници. Според предварителна информация Индия е готова да закупи канадски уран за 10 години.

Уранът ще бъде доставен от канадската компания Cameco Corp. Сделката за износ може да бъде част от по-широко ядрено сътрудничество между Канада и Индия, отбелязва изданието.

Атомните електроцентрали представляват не повече от 3% от производството на електроенергия в Индия

през 2024-2025 г. обемът няма да надвишава 56,7 TWh. 

Към април 2025 г. страната разполага с 25 ядрени реактора в седем атомни електроцентрали с обща инсталирана мощност от 8880 MW. 

Още единадесет реактора с обща мощност от 8700 MW са в процес на изграждане като част от приетата програма за развитие на ядрената енергетика.

