Пощенска банка награди най-добрите отбори на Националния есенен турнир по информатика на СМГ „Паисий Хилендарски“

Институцията е ключов партньор на състезанието, което тази година събра над 245 талантливи ученици от 5-и до 12-ти клас

Пощенска банка застана зад развитието на младите таланти като основен партньор на XXV-то издание на Националния есенен турнир по информатика, организиран от РУО София-град и Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, който се проведе в периода 21 – 23 ноември 2025 г. Институцията подкрепи организирането и провеждането на първото национално състезание по информатика за настоящата учебна година, което събра над 245 талантливи ученици от 5-и до 12-ти клас. В рамките на турнира участниците премериха сили в решаването на алгоритмични задачи, а на финала представители на Пощенска банка връчиха предметни награди на отборите победители, постигнали най-добри резултати в представянето си. Инициативата е от изключителна важност за учениците при мотивацията им да развиват своите знания и умения в технологиите и има водещо значение за бъдещето на информационните технологии и иновациите в България.

„Подкрепата към Националния есенен турнир по информатика е естествено продължение на нашата мащабна политика с фокус върху образованието и създаване на устойчива среда за развитие на младите таланти. В Пощенска банка вярваме, че инвестициите в знание и умения имат изключително висока стойност както за обществото, така и за бизнеса. Затова поставяме силен акцент върху инициативи, които повишават дигиталната и финансова грамотност, стимулират иновациите и дават възможност на младите хора да се предизвикват, да надграждат и развиват потенциала си. Щастливи сме да бъдем ключов партньор на това състезание, което има за цел да открие нови бъдещи лидери“, коментират от Пощенска банка.

Националният есенен турнир по информатика е едно от най-престижните ученически състезания, привличащо участници от водещи математически и профилирани гимназии в страната. В рамките на два дни надпреварата събира млади таланти, които демонстрират умения, логическо мислене и способност за решаване на алгоритмични задачи. Като основен партньор на събитието Пощенска банка още веднъж затвърждава ангажимента си да инвестира в инициативи, които стимулират развитието на младите хора и създават условия за изграждане на следващо поколение лидери.

Пощенска банка има многопластова политика за корпоративна социална отговорност и през годините реализира и подкрепя множество разнообразни проекти, насочени към устойчивото развитие и подобряването на качеството на живот в страната. Банката инвестира ресурси, време и средства в четири основни области – образование, опазване на околната среда, спорт и корпоративно дарителство, съзнавайки своята значима роля да бъде генератор на промяната.

През последната година институцията надгради дългогодишната си дейност и своята подкрепа по темата с повишаване на финансовата грамотност в страната, като създаде поредица от стратегически партньорства с водещи образователни институции, сред които Junior Achievement Bulgaria, SoftUni AI и „Училищна Телерик Академия“. Инвестицията в младите хора е от ключово значение за Пощенска банка и затова тя продължава да надгражда и своите сътрудничества с водещи университети в страната като СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, НБУ и Американския университет в България, където учредява две стипендии, с които отличава най-добре представилите се студенти. На помощ от експертите на Пощенска банка могат да разчитат и учениците от Националната търговско-банкова гимназия и Частната професионална гимназия по банково дело и финанси, където институцията провежда обучения, чиято цел е да осигури по-тясна връзка между образованието и бизнеса. През месец ноември и декември експерти на институцията провеждат и открити уроци за повишаване на финансова грамотност сред младите в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ сред ученици между 5-и и 12-ти клас.

Екипът на Младежката програма на банката Project YOUth активно участва в обученията, като поставя акцент върху значението на дигиталните финансови решения за младото поколение. Опитът от работата с младите хора показва, високото им ниво на подготовка за дигиталния свят, което им позволява лесно да усвоят умения за финансова грамотност чрез мобилни приложения, проследяване на разходи в реално време и умно планиране на бюджет. Екипът на Project YOUth отбелязва и резултатите, че технологично уверените млади хора могат да превърнат дигиталните инструменти в средство за по-отговорни финансови решения и стабилни навици за бъдещето.

Една от последните мащабни кампании на банката с фокус върху повишаването на дигиталната финансова грамотност в страната е образователният проект „Финанси под CTRL“. Той бе създаден с цел да напътства потребителите във виртуалното пространство и света на електронните плащания, така че пребиваването им онлайн да бъде максимално безопасно, удобно и приятно, като им покаже как да се грижат за сигурността на личните си данни и средства, както и да ги научи да разпознават различни онлайн измами. На специално създадената платформа www.finansipodctrl.bg потребителите можеха не само да намерят обучителни материали и експертни съвети на тема киберсигурност и електронни трансакции, но и да проверят и надградят знанията си по интерактивен и увлекателен начин.

Повече информация за победителите в турнира може да бъде открита тук, а за корпоративната политика, цел, визия и ценности на Пощенска банка, както и мащабната ѝ КСО политика, можете да научите на сайта ѝ: www.postbank.bg.