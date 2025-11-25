Председателят на СОС очаква парламентът да подкрепи 175 млн. евро за нови детски градини и ясли в София

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров обяви, че очаква парламентът да приеме изключително важни за София предложения за промени в държавния бюджет, направени между първо и второ четене от депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

Става въпрос за 175 млн. евро, които да бъдат инвестирани в 3-годишната програма на Столичната община за изграждането на необходимите нови детски градини и ясли в София, за отчуждаването на необходимите терени и за допълнително прехвърляне на собствеността на подходящите за целта държавни имоти.

Според представения списък имоти, собственост на държавата, има такива от тях, които могат да бъдат прехвърлени на общината за строеж на детски градини в районите: „Лозенец“, „Витоша“, „Младост“ и „Овча купел“.

Статистиката показва, че броят на децата, родени в София устойчиво нараства през годините и всяко четвърто българско дете се ражда в столицата.

Допълнително Столичната община трябва да осигури места в детските градини и ясли и за децата, които са родени в други населени места, но впоследствие се преместват в столицата заедно с родителите си.

Проблемът с липсата на необходимия брой детски градини и ясли на територията на Столична община е от години. Този структурен проблем на столицата не може да бъде решен само от бюджета на Столичната община. Необходимо е стратегическо решение с подкрепата на държавата и националния бюджет, категоричен е Петров.

Депутатите предлагат и промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, според които охраната на метрото се поема от силовото ведомство и се осигуряват 70 млн. лева от държавната хазна за нови метростанции.

Петров добавя, че софиянци генерират над 40% от брутния вътрешен продукт на страната и заради това заслужават адекватно отношение от държавата.