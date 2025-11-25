Местоположението на потребителите в X разкри мрежа от съмнителни политически акаунти

Потребители в социалната мрежа обърнаха внимание на примери за про-Тръмп акаунти, които публикуват за американската политика, но всъщност се оказаха базирани извън САЩ. Имаше и анти-Тръмп акаунти с подвеждащи локации.

Публикации от някои от тези акаунти са достигнали милиони импресии – гледания, харесвания, споделяния и отговори, което може да доведе до плащания от X.

X казва, че данните са „99% точни“

Местоположението е видимо в новия раздел „за този акаунт“, който се появява във всеки профил.

Той съдържа и предупреждение, че данните може да бъдат повлияни от скорошни пътувания, временна релокация или използване на VPN.

Въпреки това, според ръководителя на продуктовия отдел на X Никита Бийр, информацията е 99% точна.

В събота Тръмп сподели в Truth Social екранна снимка на публикация от акаунт в X, наречен „TRUMP_ARMY_“, който приветства решение на Върховния съд, за което твърди, че позволява на президента да депортира престъпници в Ел Салвадор.

Този акаунт е събрал повече от половин милион последователи, включително високопоставен републикански сенатор.

Но данните на X разкриват, че акаунтът е базиран в Индия и потребителското му име е променяно четири пъти от март 2022 година.

Профилът вече е променен на „индиец, който обича Америка, президент Тръмп, Мъск!“

Друг акаунт, „IvankaNews_“, който се описва като фен акаунт за дъщерята на Тръмп, е събрал повече от един милион последователи и преди е публикувал за гласуване за президента миналата година.

Но акаунтът е базиран в Нигерия и потребителското му име е променяно 11 пъти от 2010 г., според X.

След като местоположението беше разкрито, акаунтът публикува, че „някои от нас извън САЩ искрено подкрепят движението на президента Тръмп“.

X вече изглежда е спрял „IvankaNews_“, но причината не е ясна.

„Горд демократ“ в Кения

Има много акаунти, които споделят анти-Тръмп публикации, но според новата функция всъщност са базирани извън САЩ.

Един акаунт с 52 000 последователи твърдеше, че е „горд демократ“ и „професионален Maga ловец“.

Потребителят изглежда е изтрил профила си, след като беше разкрито, че е базиран в Кения.

Шотландската политика също е засегната

Има и редица акаунти, които твърдят, че са от Шотландия и публикуват почти изцяло в подкрепа на шотландската независимост.

Според данните на X обаче тези акаунти влизат в платформата от Иран. Всички имаха много малко последователи.

Дори Министерството на вътрешната сигурност на САЩ се оказа въвлечено в хаоса заради това, което Бир нарече „дезинформация“, разпространявана онлайн, че акаунтът на ведомството е базиран в Израел.

Министерството публикува:

„Не можем да повярваме, че трябва да казваме това, но този акаунт винаги е бил управляван единствено от Съединените щати. Скриншотовете лесно се фалшифицират, видеата лесно се манипулират.“

„Да изкараш пари, като се представяш за някой друг“

Повечето от тези акаунти имаха сини отметки. Това означава, че са абонирани за Premium функцията на X и потенциално могат да печелят пари от публикациите си в зависимост от ангажираността.

Потребителите на X трябва да покрият няколко критерия, за да получат достъп до програмата за монетизация, включително проверка на самоличността и над 5 милиона импресии за три месеца.

Алексиос Манцарлис от Cornell Tech казва, че акаунти със сини отметки изострят проблемите в платформата.

„Сините отметки ни казват едно нещо: че този модел на платена верификация е просто начин за генериране на приходи, а не сериозен опит за удостоверяване.“

Той добавя, че други функции — като „community notes“, които позволяват добавяне на контекст към вирусни публикации — показват, че платформата все пак предприема стъпки към прозрачност.

Изследователите казват, че мотивацията за прикриване на местоположението може да бъде смесена.

Дарън Линвил от Clemson University, експерт по дезинформация:

„Има акаунти, управлявани от трол ферми, от държавни структури, както и акаунти, които просто се опитват да изкарат пари, като се преструват на американци.“

Манцарлис е съгласен, че парите често са фактор:

„Винаги може да се изкара някой долар, като разпалваш културните войни в Америка в социалните мрежи.

В същото време държавни актьори и политически партии многократно използват фалшиви акаунти, така че вероятно става въпрос за комбинация.“

Един акаунт, наречен “MAGA NATION“, който има почти 400 000 последователи и публикува по няколко пъти на ден, се намира в Източна Европа. Други подобни акаунти са базирани в Тайланд, Нигерия и Бангладеш.

X отдавна се бори с фалшиви и автоматизирани акаунти, разпространяващи дезинформация в платформата. Изследователи са установили, че такива ботове са публикували дезинформация, свързана с избори, пандемията от коронавирус и промотиране на конспиративни теории. Ботове са използвани от групи, опитващи се да предизвикат раздор в избори в САЩ и чужбина.

Но въпреки новата функция на X, проф. Линвил смята, че някои потребители ще намерят начин да я заобиколят:

„Лошите актьори бързо ще се адаптират… могат да използват VPN, да създават акаунтите така, че да изглежда, че са създадени в Запада или САЩ.“

Развиващата се дезинформация, генерирана от изкуствен интелект, се превърна в ключово оръжие, което засилва възможностите за чуждестранно влияние – правейки все по-трудно за потребителите да разпознават автентичността на съдържанието, което виждат, харесват и споделят.

В разгара на хаоса през уикенда Бир написа:

„Имам нужда от питие.“

