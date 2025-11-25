Завръщането на Русия в Г-8 е „категорично неприемливо“, каза Кая Калас

Окончателният мирен план трябва да направи невъзможно повторното руско нахлуване, заяви ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас в предаването „Today“ на BBC Radio 4.

„Ако искаме това да приключи завинаги, наистина се нуждаем от отстъпки от Русия. Не можеш просто да нахлуеш в друга държава и да не поемеш никаква отговорност“, подчерта Калас.

Според дипломата, подобен подход би изисквал от Русия да спазва международните споразумения и да намали размера на въоръжените си сили.

Относно завръщането на Русия в Г-8, Калас заяви, че това е „категорично неприемливо“.

„Не можем да се върнем към обичайния начин на живот, как бихте могли дори да си представите това?“,

отбеляза Калас.

Преди това Калас заяви, че Русия „няма право“ да изисква отстъпки от Украйна в преговорите. Тя също така подчерта, че Европа има „ясен план“ за Украйна, на фона на новите предложения на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на конфликта.