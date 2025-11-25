РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Възможно партньорство между Meta и Google поставя под риск доминацията на Nvidia

Акциите на Nvidia се понижиха, след като стана ясно, че Meta води разговори да инвестира милиарди в AI чиповете на Google. Подобна сделка би подсказала, че Google напредва в създаването на конкурент на водещите AI ускорители на Nvidia.

По данни на „The Information“, Meta обмисля да използва TPU чипове в своите центрове за данни от 2027 г., а още догодина може да наеме такива чрез облака на Google. След новината акциите на Alphabet се повишиха с до 2,7%, докато Nvidia падна със същия процент.

Възможно партньорство би укрепило позициите на TPU (термопластични полиуретанови чипове) като алтернатива на Nvidia, макар че компанията все още доминира пазара. Google вече има голяма сделка за доставка на до 1 милион TPU чипа на Anthropic, което според анализатори показва растящо доверие в технологията.

Новината доведе и до ръст на азиатските акции, свързани с Alphabet – IsuPetasys в Южна Корея скочи с 18%, а MediaTek в Тайван – с почти 5 процента.

Сделка с Meta би била значима победа за Google, но тензорните чипове ще трябва да докажат, че са достатъчно мощни и енергийно ефективни, за да се превърнат в устойчив конкурент на GPU решенията на Nvidia.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

