Пентагонът заплашва сенатор Марк Кели със съд за „поведение на размирник“

Пентагонът заплаши, че ще призове обратно на активна служба американския сенатор Марк Кели, който е пенсиониран капитан от Военноморските сили, за да го даде под съд за това, което описа като „поведение на размирник“ от страна на бившия астронавт.

Това се случва, след като Кели и петима други демократи от Конгреса призоваха американските военнослужещи да отказват да изпълняват незаконни заповеди. Ветеранът отрича да е направил нещо нередно и заяви, че няма да се поддаде на заплахи.

Видеообръщението на сенатора от 18 ноември бе публикувано на фона на нарастващи опасения сред демократите, а неофициално и сред някои високопоставени военни, че администрацията на Доналд Тръмп нарушава закона. Според тях Белият дом е наредил на американските сили да убиват заподозрени наркотрафиканти при удари срещу техни плавателни съдове край бреговете на Латинска Америка.

Пентагонът защитава тези операции, като твърди, че наркотрафикантите са обозначени като терористи.

В официалното съобщение на военното ведомство се казва, че тече разследване на „сериозни обвинения за неправомерно поведение“ срещу Кели. Въпреки че не се уточнява какви обвинения могат да бъдат повдигнати, министърът на отбраната Пийт Хегсет публикува коментар в социалните мрежи, обвинявайки Кели и останалите законодатели в подбуждане към метеж.

Самият президент също нападна сенатора и групата демократи, като заяви в публикация в социалните мрежи, че те подстрекават към бунт – престъпление, което по думите му и американският военен наказателен кодекс се наказва със смърт.